"Комсомольская правда" решила закрыть представительство в Белоруссии
Редколлегия отмечает, что идёт на это, "проанализировав события последнего года и особенно последней недели".
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Российское издание "Комсомольская правда" решило закрыть своё представительство в Белоруссии — ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Об этом заявили в редакции на фоне задержания корреспондента газеты в соседней стране.
"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть своё представительство в Минске — ЗАО «БелКП-ПРЕСС»", — говорится в сообщении на сайте kp.ru.
Как отметили в редколлегии, всем сотрудникам выплатят денежную компенсацию. Также им предложат работу на других предприятиях "Комсомольской правды".
Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".
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