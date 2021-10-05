"Комсомольская правда" решила закрыть представительство в Белоруссии

Российское издание "Комсомольская правда" решило закрыть своё представительство в Белоруссии — ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Об этом заявили в редакции на фоне задержания корреспондента газеты в соседней стране.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть своё представительство в Минске — ЗАО «БелКП-ПРЕСС»", — говорится в сообщении на сайте kp.ru.