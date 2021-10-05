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"Комсомольская правда" решила закрыть представительство в Белоруссии

Редколлегия отмечает, что идёт на это, "проанализировав события последнего года и особенно последней недели".

5 октября, 19:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российское издание "Комсомольская правда" решило закрыть своё представительство в Белоруссии — ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Об этом заявили в редакции на фоне задержания корреспондента газеты в соседней стране.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть своё представительство в Минске — ЗАО «БелКП-ПРЕСС»", — говорится в сообщении на сайте kp.ru.

Как отметили в редколлегии, всем сотрудникам выплатят денежную компенсацию. Также им предложат работу на других предприятиях "Комсомольской правды".

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Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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