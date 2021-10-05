Главу "Агентства кибербезопасности" приговорили к 4,5 года колонии

За покушение на мошенничество Щербинский районный суд Москвы приговорил руководителя "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица к четырём годам шести месяцам колонии. Суд посчитал доказанным, что тот использовал данные о возбуждении уголовного дела против столичного предпринимателя, решив обогатиться за счёт шантажа.

"Суд признал 37-летнего жителя столицы виновным в покушении на мошенничество и приговорил его к четырём годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей", — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

О том, что речь идёт о руководителе "Агентства кибербезопасности" Евгении Лифшице, агентству уточнили в правоохранительных органах.

По версии следствия, встретившись с сыном бизнесмена, Лифшиц убедил его в наличии обширных коррупционных связей среди руководителей правоохранительных органов и обещал оказать влияние на результаты расследования, помочь уменьшить ответственность обвиняемого. Размер "помощи" он оценил в $3 млн. 22 августа 2020 года руководитель агентства получил от потерпевшего деньги и их муляжи на общую сумму $1 млн, после чего и был задержан. Свою вину он признал.

До этого Лифшиц не раз выступал в ток-шоу и давал интервью СМИ. Он предлагал ужесточить ответственность за комментарии в Интернете, утверждая, что наказание должен понести именно автор комментария, а не площадка, где он размещён. Компания Лифшица, как указано на сайте "Агентства кибербезопасности", занимается информированием общественности о главных событиях в сфере IТ-безопасности.