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Адель заинтриговала фанатов первым за шесть лет анонсом песни

В последний раз певица выпускала альбом ещё в 2015 году, затем заявляла, что уходит со сцены.

5 октября, 20:42
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/adele/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">adele</a></u></p>

Фото © Instagram / adele

Британская певица, многократный лауреат премии Грэмми Адель анонсировала премьеру новой песни. Как отмечается на странице исполнительницы в "Инстаграме", представлена композиция будет 15 октября. Показаны несколько кадров из чёрно-белого клипа.

Адель заинтриговала фанатов первым за шесть лет анонсом песни. Видео © Instagram / adele

Будущий хит певицы получил название Easy on me, что означает "Легче со мной". На представленном видео певица едет в автомобиле, вставляет в магнитолу кассету с этой композицией. В такт мелодии из салона разлетаются листы бумаги с нотами.

После выхода альбома в 2015 году Адель взяла длительную паузу в музыкальной карьере. В 2019 году она вовсе объявила, что уходит из музыки. Но, похоже, теперь намерена вернуться.

Даже фанаты с трудом узнали похудевшую Адель на новом фото, где она впервые показала себя в бикини

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А в прошлом году похудевшая Адель отказалась от рекламных контрактов на 4 миллиарда рублей. На её новом образе хотели заработать продовольственные, модельные и другие компании.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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