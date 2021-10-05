Британская певица, многократный лауреат премии Грэмми Адель анонсировала премьеру новой песни. Как отмечается на странице исполнительницы в "Инстаграме", представлена композиция будет 15 октября. Показаны несколько кадров из чёрно-белого клипа.

Адель заинтриговала фанатов первым за шесть лет анонсом песни. Видео © Instagram / adele

Будущий хит певицы получил название Easy on me, что означает "Легче со мной". На представленном видео певица едет в автомобиле, вставляет в магнитолу кассету с этой композицией. В такт мелодии из салона разлетаются листы бумаги с нотами.

После выхода альбома в 2015 году Адель взяла длительную паузу в музыкальной карьере. В 2019 году она вовсе объявила, что уходит из музыки. Но, похоже, теперь намерена вернуться.