Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию

Сборная РФ выиграла Международный студенческий чемпионат мира по программированию (ICPC), финал которого состоялся в Москве. По результатам состязания россияне взяли высшую награду и три из четырёх золотых медалей, а также одну бронзу.

"Обладателем кубка и золотой медали стала сборная Нижегородского государственного университета. Золотые медали также получили сборные из Санкт-Петербургского университета ИТМО и МФТИ. Бронзовую медаль получила команда Высшей школы экономики", — говорится в сообщении Тelegram-канала Правительства России.

Отмечается, что 6 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с российской сборной по программированию и лично поздравит победителей.