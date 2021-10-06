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Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию

Обладателем кубка и золотой медали стала сборная Нижегородского государственного университета.

5 октября, 21:15
<p>Фото © <a href="https://t.me/government_rus/504" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство РФ </a></p>

Фото © Правительство РФ

Сборная РФ выиграла Международный студенческий чемпионат мира по программированию (ICPC), финал которого состоялся в Москве. По результатам состязания россияне взяли высшую награду и три из четырёх золотых медалей, а также одну бронзу.

"Обладателем кубка и золотой медали стала сборная Нижегородского государственного университета. Золотые медали также получили сборные из Санкт-Петербургского университета ИТМО и МФТИ. Бронзовую медаль получила команда Высшей школы экономики", — говорится в сообщении Тelegram-канала Правительства России.

Отмечается, что 6 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с российской сборной по программированию и лично поздравит победителей.

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Ранее Лайф сообщал, что организатор студенческого ЧМ по программированию поделился ожиданиями от соревнований. По словам тренера одной из команд, все участники состязаний — это будущие востребованные в IT-сфере специалисты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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