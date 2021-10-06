СМИ: Во французском Дюнкерке задержали судно с россиянами

Российское посольство обратилось к властям Франции после сообщений СМИ о том, что в порту Дюнкерка задержали судно с гражданами РФ на борту. Как отмечает руководитель пресс-службы российской дипмиссии Александр Макогонов.

"Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Мы обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу", - сказал Макогонов в беседе с ТАСС.

По предварительным данным, задержаны 20 членов экипажа во главе с румынским капитаном. В числе задержанных якобы были россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Сообщается, что на борту судна было изъято более тонны кокаина.