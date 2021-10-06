СМИ: Во французском Дюнкерке задержали судно с россиянами
Отмечается, что с борта было изъято более тонны кокаина, задержаны 20 членов экипажа.
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Российское посольство обратилось к властям Франции после сообщений СМИ о том, что в порту Дюнкерка задержали судно с гражданами РФ на борту. Как отмечает руководитель пресс-службы российской дипмиссии Александр Макогонов.
"Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Мы обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу", - сказал Макогонов в беседе с ТАСС.
По предварительным данным, задержаны 20 членов экипажа во главе с румынским капитаном. В числе задержанных якобы были россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Сообщается, что на борту судна было изъято более тонны кокаина.
Ранее стало известно, что испанские власти не разрешили двум российским кораблям — большому противолодочному "Вице-адмиралу Кулакову" и буксиру "Алтай" с 350 членами экипажа — войти в порт Сеута.
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