России в ОЗХО переданы вопросы от 45 государств по делу Навального
В МИД РФ же ранее отмечали, что Москва направляла немецким правоохранительным органам несколько запросов и писем. Они остаются без ответа.
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Вопросы, касающиеся дела российского блогера Алексея Навального, передали для РФ в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Обращение передано от США и ещё 44 стран. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
Там уточняют, что передача состоялась в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия. Отмечается, что для подготовки ответов России даётся десять дней.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в течение 2020–2021 годов германским правоохранительным органам было направлено восемь запросов и писем Генпрокуратуры РФ "с просьбами о предоставлении вещественных доказательств и прояснении различных обстоятельств", связанных с делом Навального, и все они остались "без какой-либо внятной реакции".
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Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, когда ему стало плохо на борту рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января 2021 года. Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: блогеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
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