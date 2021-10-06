России в ОЗХО переданы вопросы от 45 государств по делу Навального

Вопросы, касающиеся дела российского блогера Алексея Навального, передали для РФ в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Обращение передано от США и ещё 44 стран. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Там уточняют, что передача состоялась в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия. Отмечается, что для подготовки ответов России даётся десять дней.