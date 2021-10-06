В ЦБ заявили о высокой вероятности повышения прогноза по инфляции

Прогноз инфляции по результатам 2021 года может быть пересмотрен в сторону повышения. Это весьма вероятно. Так нынешнюю ситуацию оценил глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Кирилл Тремасов. Он напомнил, что июльский прогноз по ВВП составлял 4–4,5% роста за год. Сейчас, по словам Тремасова, экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза. В октябре его могут пересмотреть в сторону повышения, как и инфляцию (в июле прогноз по ней был 5,7–6,2%).

"По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен", — сказал Тремасов в беседе с "Известиями".

Он отметил, что в России повышаются цены на мясомолочную, плодоовощную продукцию, на борщевые наборы. В случае с непродовольственными товарами признаков замедления инфляции тоже пока явно не наблюдается. Это не даёт повода говорить о возможности снижения ключевой ставки.

"Ещё очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершён и что мы начинаем рассматривать возможность снижения ставки", — заявил Тремасов.