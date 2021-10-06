Пять европейских стран предложили выяснить причины рекордного скачка цен на газ

Пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ для Европы. Об этом пишет журналист "Блумберга" Хавьер Блас.

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d — Javier Blas (@JavierBlas) October 5, 2021

Он отмечает в Twitter, что Чехия, Франция, Испания, Греция и Румыния хотят понять причины, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.

"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", — говорится в заявлении, которое опубликовал журналист.