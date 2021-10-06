Пять европейских стран предложили выяснить причины рекордного скачка цен на газ
Также высказано предложение усилить координацию закупок энергоресурсов, чтобы улучшить общие позиции.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ для Европы. Об этом пишет журналист "Блумберга" Хавьер Блас.
EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d— Javier Blas (@JavierBlas) October 5, 2021
Он отмечает в Twitter, что Чехия, Франция, Испания, Греция и Румыния хотят понять причины, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", — говорится в заявлении, которое опубликовал журналист.
Предлагается также повысить координацию при закупках, чтобы улучшить общие позиции. В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.
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Напомним, рост цен на топливо начался в августе, а уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, а 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился, и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров, а вскоре достигла уже $1400.
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