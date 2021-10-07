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На Курилах застрелили медведя, который терроризировал город по ночам

В мэрии предупреждают, что, хоть эта угроза и миновала, на смену убитому могут прийти другие косолапые.

7 октября, 01:21

На Курилах отстрелили медведя, не дающего жителям выходить по ночам на улицу. Видео © Instagram / severokurilsk

В Северо-Курильске застрелили медведя, который гулял там, отыскивая пищу в мусорных баках. На животное объявили охоту, когда стало понятно, что оно стало систематически совершать вылазки в город.

Как пишет SKR.SU, в основном зверь наведывался ночью, в связи с чем жителям рекомендовали не выходить на улицу в тёмное время суток. Полицейским раньше удавалось лишь прогнать косолапого от жилых кварталов. Стрелять по нему не могли, поскольку зверь находился в черте города.

"В ночь с 6 на 7 октября 2021 г. силами сотрудников ОМВД и Государственной инспекции Курильского лесничества медведь был отстрелян", говорится в официальном аккаунте Северо-Курильского городского округа в "Инстаграме".

Администрация предупреждает, что вместо этого медведя на улицах города могут появиться другие. Горожан призывают проявлять бдительность и сразу сообщать о подобных фактах в полицию.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье грибник остался без ноги после встречи с медведем. Мужчина чудом выжил, сумев добраться до дороги.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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