На Курилах застрелили медведя, который терроризировал город по ночам
В мэрии предупреждают, что, хоть эта угроза и миновала, на смену убитому могут прийти другие косолапые.
На Курилах отстрелили медведя, не дающего жителям выходить по ночам на улицу. Видео © Instagram / severokurilsk
В Северо-Курильске застрелили медведя, который гулял там, отыскивая пищу в мусорных баках. На животное объявили охоту, когда стало понятно, что оно стало систематически совершать вылазки в город.
Как пишет SKR.SU, в основном зверь наведывался ночью, в связи с чем жителям рекомендовали не выходить на улицу в тёмное время суток. Полицейским раньше удавалось лишь прогнать косолапого от жилых кварталов. Стрелять по нему не могли, поскольку зверь находился в черте города.
"В ночь с 6 на 7 октября 2021 г. силами сотрудников ОМВД и Государственной инспекции Курильского лесничества медведь был отстрелян", — говорится в официальном аккаунте Северо-Курильского городского округа в "Инстаграме".
Администрация предупреждает, что вместо этого медведя на улицах города могут появиться другие. Горожан призывают проявлять бдительность и сразу сообщать о подобных фактах в полицию.
А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье грибник остался без ноги после встречи с медведем. Мужчина чудом выжил, сумев добраться до дороги.
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