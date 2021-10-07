Волочкова съехалась со своим бойфрендом. Видео © Instagram / volochkova_art

45-летняя балерина Анастасия Волочкова стала жить вместе со своим новым бойфрендом. Его зовут Владимир, ему 38 лет. По словам звезды, они не хотят выставлять свои отношения напоказ.

"С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живём вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара", — написала артистка в своём аккаунте в "Инстаграме".

Подробности о личности своего возлюбленного она решила опустить, попросив публику не лезть в чужую частную жизнь. Лишь подчеркнула, что Владимир не женат и им очень хорошо вместе.

"Порадуйтесь за нас, пожалуйста, если сможете, вместо того чтобы завидовать, злорадствовать, обсуждать и осуждать. В основном это делают те, у кого у самих нет счастья и любви. А я всем желаю любить и быть любимыми", — написала Анастасия Волочкова.