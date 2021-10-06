Российский певец Прохор Шаляпин впервые прокомментировал вопрос о возможности получения наследства от своей умершей жены-миллионерши из Америки Татьяны Клаудии Дэвис. По словам друзей певца, женщина была очень богата и артист мог бы претендовать на солидное состояние. Кроме своей фирмы бизнесвумен владела недвижимостью — у неё остались дом в Монако за несколько миллионов долларов, виллы в Мексике, Лос-Кабосе, Оттаве, особняк в Монреале, шикарный автопарк.

Как пишет сайт kp.ru, Прохор Шаляпин рассказал, что между ним и Татьяной был заключён брачный договор. И в нём было прописано, что "каждый остаётся при своём". По словам артиста, жена подписывала документ "с юмором", а он сам ни на чём и не настаивал, так как "Танины миллионы" ему вовсе не нужны. По признанию певца, в контракте были прописаны условия развода, а смерть владелицы состояния не оговаривалась, и как быть в таком случае, он не знает.

"В случае такой драматичной ситуации, как у нас, я не знаю, что там прописано. Мы об этом не думали. Плюс договор на английском, я им не очень хорошо владею, поэтому не знаю, что подписал. Там договор на 150 страниц! Не успел прочитать. Подмахнул — и всё. Для меня это была формальность. Ну, кто думал, что такое горе случится?" — говорит Прохор Шаляпин в интервью.

Объясняя, почему он не может взять и сейчас прочитать этот договор, Прохор Шаляпин указывает, что контракт остался в Лас-Вегасе. По его словам, он оставил там его вместе с вещами, так как собирался вернуться, когда Татьяна выздоровеет, чтобы вместе отправиться в Мексику на острова.

Ранее Лайф рассказывал, что мать Прохора Шаляпина тоже высказалась о его наследстве от умершей жены. Её возмущает волна ненависти, которая обрушилась на сына после кончины Татьяны.