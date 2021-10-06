Грушко обвинил НАТО в переключении на "российскую угрозу" после "афганской эпопеи"

Решение НАТО о высылке российских дипломатов демонстрирует истинную ценность разговоров о деэскалации отношений с Россией. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Вчера ещё руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало", — сказал Александр Грушко в интервью газете "Коммерсант".

Грушко заметил, что после заявления о высылке стала понятна истинная ценность подобных разговоров. По его мнению, НАТО никак не обойтись без "жупела российской угрозы" после "впечатляющего завершения афганской эпопеи".