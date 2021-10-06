НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Грушко обвинил НАТО в переключении на "российскую угрозу" после "афганской эпопеи"

В альянсе решили выслать российских дипломатов на фоне призывов к возобновлению диалога с Москвой.

6 октября, 19:19
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Решение НАТО о высылке российских дипломатов демонстрирует истинную ценность разговоров о деэскалации отношений с Россией. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Вчера ещё руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало", — сказал Александр Грушко в интервью газете "Коммерсант".

Грушко заметил, что после заявления о высылке стала понятна истинная ценность подобных разговоров. По его мнению, НАТО никак не обойтись без "жупела российской угрозы" после "впечатляющего завершения афганской эпопеи".

Столтенберг призвал НАТО взаимодействовать с Россией во избежание холодной войны

Столтенберг призвал НАТО взаимодействовать с Россией во избежание холодной войны

Ранее Лайф сообщил, что в НАТО приняли решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Это решение было принято в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1