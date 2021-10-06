НАТО вышлет восемь российских дипломатов миссии при альянсе

В НАТО приняли решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Уточняется, что восемь дипломатов будут высланы, их аккредитации отзовут. Позиции ещё двух сократят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

"НАТО приняло решение сократить аккредитацию 10 российских дипломатов", — сказал собеседник агентства.

По данным редактора телеканала Sky News Деборы Хейнс, такое решение было принято в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы", а также в связи с подозрениями "о злонамеренных действиях РФ, включая убийства и шпионаж". Речь, по словам журналистки, идёт о дипломатах, которых считают не объявленными сотрудниками разведки. Об этом она написала в "Твиттере".