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НАТО вышлет восемь российских дипломатов миссии при альянсе

Такое решение было принято в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы".

6 октября, 15:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В НАТО приняли решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Уточняется, что восемь дипломатов будут высланы, их аккредитации отзовут. Позиции ещё двух сократят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

"НАТО приняло решение сократить аккредитацию 10 российских дипломатов", — сказал собеседник агентства.

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По данным редактора телеканала Sky News Деборы Хейнс, такое решение было принято в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы", а также в связи с подозрениями "о злонамеренных действиях РФ, включая убийства и шпионаж". Речь, по словам журналистки, идёт о дипломатах, которых считают не объявленными сотрудниками разведки. Об этом она написала в "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс взаимодействовать с Россией во избежание холодной войны. Однако делать это затруднительно, ведь отношения между организацией и Москвой находятся в низшей с конца 80-х точке.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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