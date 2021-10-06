Адвокат Ефремова заявил, что актёр не жаловался на пытки в белгородской колонии

Актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии № 4 Белгородской области, не жаловался на пытки заключённых, заявил адвокат артиста Пётр Хархорин. Так юрист в беседе с "Газетой.ru" прокомментировал новости о том, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников "звёздной" колонии после публикации видео с избиением осуждённого.

"Никогда Ефремов не жаловался, у него прекрасные, уважительные отношения как с заключёнными, так и с сотрудниками. Мне это очень странно слышать, я ведь там много раз был и ничего подобного не замечал", — сказал адвокат.