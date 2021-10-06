Адвокат Ефремова заявил, что актёр не жаловался на пытки в белгородской колонии
У артиста сложились уважительные отношения как с другими заключёнными, так и с сотрудниками ИК, отметил юрист.
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии № 4 Белгородской области, не жаловался на пытки заключённых, заявил адвокат артиста Пётр Хархорин. Так юрист в беседе с "Газетой.ru" прокомментировал новости о том, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников "звёздной" колонии после публикации видео с избиением осуждённого.
"Никогда Ефремов не жаловался, у него прекрасные, уважительные отношения как с заключёнными, так и с сотрудниками. Мне это очень странно слышать, я ведь там много раз был и ничего подобного не замечал", — сказал адвокат.
Хархорин отметил, что лично никогда не был свидетелем каких-либо аномалий в поведении сотрудников и заключённых, все ведут себя взаимно вежливо и уважительно. По мнению юриста, "кто-то с кем-то счёты сводит, не иначе".
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Сегодня, 6 октября, было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. 15 сентября 2021 года кассационный суд отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора за смертельное ДТП. Таким образом, вердикт Мосгорсуда оставили без изменения.
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