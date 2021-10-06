Кинокритик Москвитин рассказал, как относится к новой этике в кино. Видео © LIFE

Новая этика в кино, в рамках которой появляется публичность для людей различных меньшинств, рано или поздно дойдёт и до российской общественности. Такое мнение выразил кинокритик Егор Москвитин в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать". При этом эксперт отметил, что "мы не доживём" до того момента, когда на кинопремии "Золотой орёл" появится ЛГБТ-повестка.

"Логика истории такова, что во всём мире люди прислушиваются друг к другу, нравы смягчаются, полифония преобладает над какой-то монолитной повесткой. Поэтому историческая логика такова, что да [новая этика в кино дойдёт до общественности РФ], в ближайшей перспективе, я думаю, что нет", — отметил Москвитин.

Он также прокомментировал обновлённые требования премии "Оскар", озвученные в 2020 году, которые так возмутили общественность. По словам кинокритика, ограничения на первый взгляд могут показаться относительно жёсткими, но на самом деле они довольно просты. В первую очередь все эти критерии распространяются лишь на номинацию "Лучший фильм", и некоторые из них касаются не актёрского состава, а команды по созданию фильма, включая маркетинг-специалистов.

"Никто тебя не ограничивает в теме, ты просто должен двум из четырёх критериев соответствовать. И то только в том случае, если ты хочешь номинироваться на лучший фильм. Как лучший режиссёр снимай что хочешь. Поэтому я не вижу в этом какого-то насильственного принуждения", — сказал эксперт.

Комментируя вопросы гендера в кино, Москвитин отметил, что тема очень расплывчата, приведя в пример представление смерти в разных культурах и легенду про Ахиллеса, который одевался в женское платье, чтобы не уходить на войну. Очень важно, чтобы в фильмах показывали различных людей, ведь так проще сопоставлять себя с героями, указал кинокритик. Собеседник подчеркнул, что большинство историй про принцев и принцесс написаны "про нас с вами" и нам просто себя с ними отождествлять.

"Но очень важно, особенно когда ты ребёнок, увидеть конкретно себя: с тем же разрезом глаз, с тем же цветом кожи и так далее. <...> Я редко задумываюсь о репрезентации себя, потому что я белый, я и так часто вижу историю про себя. А теперь представьте, что вдруг у нас будет блокбастер и в нём будет главный герой маленький мальчик – бурят или девочка-якутка. Ей (другой девочке такой же национальности. — Прим. Лайфа) же будет легче с этим отождествить себя, чем с Оксаной Акиньшиной, например. Поэтому очень важно, чтобы именно про тебя снимали, и поскольку люди разные, то нужно про разных людей снимать", — заключил кинокритик.

Эксперт вспомнил свою историю, связанную с мультфильмом "Вперёд", который считается "проходным" для Pixar и не самым интересным. Однако, по словам Москвитина, в этой картине он увидел историю своей семьи и смог сопоставить себя с главным героем. Он признался, что даже расплакался при просмотре этого мультика.