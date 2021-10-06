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Джексон отомстил Вайнштейну, превратив орка из "Властелина колец" в продюсера

Это произошло из-за давления на режиссёра и поставленных ему условий уместить все три книги по вселенной в один фильм.

6 октября, 11:48
<p>Фото © <a href="https://lotr.fandom.com/ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B3_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lotr.fandom.com</a> / ТАСС / ЕРА / JASON SZENES</p>

Фото © Lotr.fandom.com / ТАСС / ЕРА / JASON SZENES

Режиссёр трилогии "Властелин колец" Питер Джексон отомстил продюсеру Харви Вайнштейну и сделал одного из орков похожим на него. Об этом рассказал сыгравший роль Фродо актёр Элайджа Вуд.

"Недавно Шона Эстина (сыграл Сэма Гэмджи в фильме. — Прим. Лайфа) спрашивали о впечатлениях от возвращения в Новую Зеландию. Он там увидел одну из масок орков. А эта маска, я и сам это хорошо помню, была сделана похожей на лицо Харви Вайнштейна. Это было чем-то вроде "да пошёл ты". Думаю, об этом уже можно говорить. Он же сидит в тюрьме. Пошёл он к чёрту", — поделился Вуд в подкасте Armchair.

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Причиной этому стали планы Вайнштейна уместить три книги по вселенной в один фильм, о чём он заявил Джексону. Тогда правами на экранизацию владела компания Miramax, основанная продюсером. Режиссёр назвал происходящее страшным кощунством и попросил о работе с другими студиями. На предложение откликнулась New Line Cinema.

Напомним, четыре года назад начался скандал вокруг Харви Вайнштейна, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

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Позже стало известно о новых обвинениях в адрес продюсера. В апреле 2020 года Вайнштейна обвинили в домогательствах к женщине в отеле в Беверли-Хиллз. А в мае того же года в отношении американца было выдвинуто ещё четыре обвинения в изнасилованиях.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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