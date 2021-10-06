Джексон отомстил Вайнштейну, превратив орка из "Властелина колец" в продюсера

Режиссёр трилогии "Властелин колец" Питер Джексон отомстил продюсеру Харви Вайнштейну и сделал одного из орков похожим на него. Об этом рассказал сыгравший роль Фродо актёр Элайджа Вуд.

"Недавно Шона Эстина (сыграл Сэма Гэмджи в фильме. — Прим. Лайфа) спрашивали о впечатлениях от возвращения в Новую Зеландию. Он там увидел одну из масок орков. А эта маска, я и сам это хорошо помню, была сделана похожей на лицо Харви Вайнштейна. Это было чем-то вроде "да пошёл ты". Думаю, об этом уже можно говорить. Он же сидит в тюрьме. Пошёл он к чёрту", — поделился Вуд в подкасте Armchair.

Причиной этому стали планы Вайнштейна уместить три книги по вселенной в один фильм, о чём он заявил Джексону. Тогда правами на экранизацию владела компания Miramax, основанная продюсером. Режиссёр назвал происходящее страшным кощунством и попросил о работе с другими студиями. На предложение откликнулась New Line Cinema.

Напомним, четыре года назад начался скандал вокруг Харви Вайнштейна, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.