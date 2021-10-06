Возбуждено ещё 4 уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области

Следователи возбудили ещё четыре уголовных дела по фактам применения насилия к осуждённым на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как указано в релизе, уголовные дела были заведены после появления информации в СМИ о совершении противоправных действий в отношении нескольких заключённых. Так, по двум фактам действия квалифицируются как насильственные сексуального характера, ещё в двух случаях речь идёт о превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия и угрозой его применения. Кроме того, региональное управление СКР расследует три уголовных дела по четырём эпизодам, имевшим место в период с января 2020 года по май 2021 года. Все предполагаемые преступления были совершены на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области.

Действиям сотрудников учреждения будет дана правовая оценка. Уголовные дела переданы в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел областного СУСК. В настоящее время сотрудники ведомства осматривают все помещения ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области, изымают предметы и документы, которые могут иметь значение для установления истины. Осуждённых и сотрудников исправительного учреждения допрашивают. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, устанавливаются лица, причастные к совершению деяний, а также другие возможные эпизоды преступной деятельности.