В России продолжится развитие Рунета, заявила Матвиенко
При этом, как подчеркнула председатель Совфеда, принуждения к переходу на сети РФ не будет.
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Россия продолжит развивать Рунет, чтобы защитить граждан от сбоев в работе глобальных интернет-ресурсов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы развивали и будем дальше продолжать [развивать] собственные IT-платформы, мессенджеры, собственный Рунет, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий. Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети", — сказала парламентарий.
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Матвиенко подчеркнула, что Россия должна создать конкурентный продукт, чтобы "он был не хуже, а лучше других существующих мировых площадок". А сделать это необходимо для того, чтобы у людей был выбор, отметила глава Совфеда.
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Вместе с тем этот сбой стал крупнейшим за последние 13 лет. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.
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