НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России продолжится развитие Рунета, заявила Матвиенко

При этом, как подчеркнула председатель Совфеда, принуждения к переходу на сети РФ не будет.

6 октября, 11:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия продолжит развивать Рунет, чтобы защитить граждан от сбоев в работе глобальных интернет-ресурсов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы развивали и будем дальше продолжать [развивать] собственные IT-платформы, мессенджеры, собственный Рунет, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий. Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети", — сказала парламентарий.

Скачать немедленно: 8 надёжных мессенджеров, которые заменят Whatsapp, Facebook и Instagram при новом сбое

Скачать немедленно: 8 надёжных мессенджеров, которые заменят Whatsapp, Facebook и Instagram при новом сбое

Матвиенко подчеркнула, что Россия должна создать конкурентный продукт, чтобы "он был не хуже, а лучше других существующих мировых площадок". А сделать это необходимо для того, чтобы у людей был выбор, отметила глава Совфеда.

Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Вместе с тем этот сбой стал крупнейшим за последние 13 лет. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Матвиенко ответила на вопрос об общероссийском локдауне

сегодня в 10:21

"Яндекс" назвал источник крупнейшей DDoS-атаки в истории Рунета

9 сентября, 10:29

Скачать немедленно: 8 надёжных мессенджеров, которые заменят Whatsapp, Facebook и Instagram при новом сбое

сегодня в 11:06

Возбуждено ещё 4 уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области

сегодня в 11:13

Руководству красноярской школы пришлось оправдываться за портрет Сталина на концерте ко Дню учителя

сегодня в 11:11

Новости партнеров

Layer 1