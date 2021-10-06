В России продолжится развитие Рунета, заявила Матвиенко

Россия продолжит развивать Рунет, чтобы защитить граждан от сбоев в работе глобальных интернет-ресурсов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы развивали и будем дальше продолжать [развивать] собственные IT-платформы, мессенджеры, собственный Рунет, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий. Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети", — сказала парламентарий.