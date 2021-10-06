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Лайф публикует видео с судном, затонувшим в Белом море

Из-за шторма пока подходить к нему опасно, спасатели планируют дождаться прилива, чтобы обследовать "Фаворит" изнутри.

6 октября, 11:03

Спасатели нашли судно, затонувшее в Белом море. Видео © LIFE

Спасатели обнаружили судно "Фаворит", которое накануне затонуло в Белом море у берегов Мурманской области. В распоряжении Лайфа оказалось видео из района поисков — на кадрах видно киль судна.

По данным источника, "Фаворит" заметили во время отлива, по предварительной информации, судно затоплено на три четверти. Из-за шторма пока подходить к нему опасно, спасатели планируют дождаться прилива, чтобы обследовать судно изнутри.

Спасшийся с затонувшего в Белом море судна парень зубами удерживал на плаву жену

Спасшийся с затонувшего в Белом море судна парень зубами удерживал на плаву жену

Напомним, 5 октября частное судно под названием "Фаворит" потерпело бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот, а затем нашли и двух спасшихся — парня и девушку. Позже пострадавшая скончалась. 6 октября было обнаружено тело ещё одного человека, предположительно, капитана. Два человека по-прежнему не найдены.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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