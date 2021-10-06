Лайф публикует видео с судном, затонувшим в Белом море

Спасатели обнаружили судно "Фаворит", которое накануне затонуло в Белом море у берегов Мурманской области. В распоряжении Лайфа оказалось видео из района поисков — на кадрах видно киль судна.

По данным источника, "Фаворит" заметили во время отлива, по предварительной информации, судно затоплено на три четверти. Из-за шторма пока подходить к нему опасно, спасатели планируют дождаться прилива, чтобы обследовать судно изнутри.