Лайф публикует видео с судном, затонувшим в Белом море
Из-за шторма пока подходить к нему опасно, спасатели планируют дождаться прилива, чтобы обследовать "Фаворит" изнутри.
Спасатели нашли судно, затонувшее в Белом море. Видео © LIFE
Спасатели обнаружили судно "Фаворит", которое накануне затонуло в Белом море у берегов Мурманской области. В распоряжении Лайфа оказалось видео из района поисков — на кадрах видно киль судна.
По данным источника, "Фаворит" заметили во время отлива, по предварительной информации, судно затоплено на три четверти. Из-за шторма пока подходить к нему опасно, спасатели планируют дождаться прилива, чтобы обследовать судно изнутри.
Напомним, 5 октября частное судно под названием "Фаворит" потерпело бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот, а затем нашли и двух спасшихся — парня и девушку. Позже пострадавшая скончалась. 6 октября было обнаружено тело ещё одного человека, предположительно, капитана. Два человека по-прежнему не найдены.
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