Вратарь сборной России Гильерме поблагодарил Николича за работу в "Локомотиве"

Голкипер сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гильерме поблагодарил экс-тренера железнодорожников Марко Николича за совместную работу в клубе.

"Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол ещё не раз сделает так, чтобы мы увиделись", — написал Гильерме в своём инстаграме.