Вратарь сборной России Гильерме поблагодарил Николича за работу в "Локомотиве"
Ранее стало известно, что железнодорожники и сербский специалист приняли решение прекратить сотрудничество.
Фото © Instagram / marinatog1
Голкипер сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гильерме поблагодарил экс-тренера железнодорожников Марко Николича за совместную работу в клубе.
"Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол ещё не раз сделает так, чтобы мы увиделись", — написал Гильерме в своём инстаграме.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.
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