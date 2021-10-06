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Вратарь сборной России Гильерме поблагодарил Николича за работу в "Локомотиве"

Ранее стало известно, что железнодорожники и сербский специалист приняли решение прекратить сотрудничество.

6 октября, 10:51

Фото © Instagram / marinatog1

Голкипер сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гильерме поблагодарил экс-тренера железнодорожников Марко Николича за совместную работу в клубе.

"Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол ещё не раз сделает так, чтобы мы увиделись", — написал Гильерме в своём инстаграме.

"Локомотив" объявил об увольнении Марко Николича

"Локомотив" объявил об увольнении Марко Николича

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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