Испанский арбитр Лаос рассудит матч Россия — Словакия в отборе ЧМ-2022
Встреча состоится в пятницу, 8 октября, на стадионе "Казань-арена".
Фото © Wikipedia
Испанский судья Матео Лаос назначен главным арбитром матча Россия — Словакия в рамках отбора чемпионата мира 2022 года, сообщает сайт УЕФА.
Помогать ему будут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, четвёртым рефери станет Хосе Луис Мунуэра. За VAR будут отвечать также представители Испании Хуан Мартинес и Теодоро Собрино.
Добавим, что матч Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Россия-1".
Комментариев: 0