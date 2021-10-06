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Испанский арбитр Лаос рассудит матч Россия — Словакия в отборе ЧМ-2022

Встреча состоится в пятницу, 8 октября, на стадионе "Казань-арена".

6 октября, 08:55

Фото © Wikipedia

Испанский судья Матео Лаос назначен главным арбитром матча Россия — Словакия в рамках отбора чемпионата мира 2022 года, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, четвёртым рефери станет Хосе Луис Мунуэра. За VAR будут отвечать также представители Испании Хуан Мартинес и Теодоро Собрино.

Добавим, что матч Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Россия-1".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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