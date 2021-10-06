Испанский арбитр Лаос рассудит матч Россия — Словакия в отборе ЧМ-2022

Испанский судья Матео Лаос назначен главным арбитром матча Россия — Словакия в рамках отбора чемпионата мира 2022 года, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, четвёртым рефери станет Хосе Луис Мунуэра. За VAR будут отвечать также представители Испании Хуан Мартинес и Теодоро Собрино.