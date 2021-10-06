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"Сейчас кайфую от футбола": Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020

Совсем недавно форвард отказался от приглашения в сборную России из-за проблем с формой.

6 октября, 08:34
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба признался, что имел серьёзные проблемы с мотивацией после провального выступления на Евро-2020.

"Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с "Химками" я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили", — отметил Дзюба в эфире "Матч ТВ".

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Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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