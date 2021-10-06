"Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с "Химками" я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили", — отметил Дзюба в эфире "Матч ТВ".