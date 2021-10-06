НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России посмеялась над видео о Евро-2024 с "украинским" Крымом

Российский полуостров раскрашен на карте в цвета флага Незалежной. Спортсмены РФ расценили это как символ уступок слабому.

6 октября, 02:59
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/i/status/1445473499720531975" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УЕФА</a></p>

Кадр из видео © Twitter / УЕФА

Логотип "Евро-2024". Видео © Twitter / UEFA EURO 2024

Сборная России по футболу шуткой прокомментировала видео, опубликованное в рамках презентации логотипа Евро-2024. На его кадрах российский Крым окрашен в цвета флага Украины. Комментарий команда опубликовала в своём аккаунте в "Твиттере".

"Это wild card?" — задались вопросом российские футболисты.

В спорте wild card — это особое приглашение атлету или команде, не прошедшим общую квалификацию на соревнование. Так им дают шанс поучаствовать в состязаниях, несмотря на это.

"Иногда нужно время": Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы в сборной России

"Иногда нужно время": Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы в сборной России

Ранее Лайф рассказывал, что УЕФА представил Крым частью Украины в ролике о Евро-2024. А на Евро-2020 Украина презентовала форму с силуэтом российского полуострова.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1