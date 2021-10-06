Сборная России посмеялась над видео о Евро-2024 с "украинским" Крымом
Российский полуостров раскрашен на карте в цвета флага Незалежной. Спортсмены РФ расценили это как символ уступок слабому.
Кадр из видео © Twitter / УЕФА
Логотип "Евро-2024". Видео © Twitter / UEFA EURO 2024
Сборная России по футболу шуткой прокомментировала видео, опубликованное в рамках презентации логотипа Евро-2024. На его кадрах российский Крым окрашен в цвета флага Украины. Комментарий команда опубликовала в своём аккаунте в "Твиттере".
"Это wild card?" — задались вопросом российские футболисты.
В спорте wild card — это особое приглашение атлету или команде, не прошедшим общую квалификацию на соревнование. Так им дают шанс поучаствовать в состязаниях, несмотря на это.
Ранее Лайф рассказывал, что УЕФА представил Крым частью Украины в ролике о Евро-2024. А на Евро-2020 Украина презентовала форму с силуэтом российского полуострова.
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