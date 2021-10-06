Сборная России посмеялась над видео о Евро-2024 с "украинским" Крымом

Сборная России по футболу шуткой прокомментировала видео, опубликованное в рамках презентации логотипа Евро-2024. На его кадрах российский Крым окрашен в цвета флага Украины. Комментарий команда опубликовала в своём аккаунте в "Твиттере".

В спорте wild card — это особое приглашение атлету или команде, не прошедшим общую квалификацию на соревнование. Так им дают шанс поучаствовать в состязаниях, несмотря на это.