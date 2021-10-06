Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Минтруд России разработал изменения в Трудовом кодексе. Так, например, уточнения касаются нормы понятия рабочего времени. В статье 91 ТК РФ установлена продолжительность, которая не может превышать 40 часов в неделю.

"Это восемь часов ежедневной работы (смены), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права", — уточнил "Российской газете" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В статье 120 ТК РФ предлагаются уточнения расчёта количества дней отпуска за один месяц: продолжительность будет делиться на 12 месяцев. Сейчас эта норма исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. В статье 127 ТК говорится, что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Проект же поясняет, что сотруднику, проработавшему в году не меньше 11 месяцев, выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска.

"В остальных случаях работник получает пропорциональную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска", — добавил Соловьёв.

Новой нормой, по словам юриста, станет то, что при исчислении стажа работы остаток меньше 15 календарных дней исключается из расчёта, а остаток, составляющий 15 календарных дней и более, округляется до полного месяца.