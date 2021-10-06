Обвинения в том, что Facebook ставит прибыль выше всего, отверг основатель и гендиректор социальной сети Марк Цукерберг. Это произошло после выступления бывшего топ-менеджера Фрэнсис Хауген с разоблачениями в сенате США. Та заявила, что компания игнорировала результаты исследований о вреде своей продукции для детей. Её речь прозвучала до того, как произошёл масштабный сбой сервисов компании 4 октября.

"В центре этих обвинений находится идея, что прибыль для нас приоритетнее безопасности и благополучия. Это просто неправда... Если мы хотели игнорировать исследования, почему создали ведущую в отрасли программу для понимания этих важных вопросов? Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, зачем тогда мы наняли столько людей, которые заняты этим?" — написал Цукерберг на своей странице в "Фейсбуке".

Он задал в своей публикации вопросы и в адрес Конгресса США — об установлении правил для молодёжной аудитории пользователей соцсетей. Так, например, с какого возраста подросткам можно пользоваться интернет-услугами, как сервисы могут достоверно проверить возраст человека, и каким образом соблюсти баланс между контролем и вторжением в частную жизнь. Он добавил, что его печалит, когда достижения компании представляют в плохом свете, но Facebook "продолжит попытки всё делать правильно". Также в сообщении глава соцсети указал, что дал поручение топ-менеджерам проработать вопросы обеспечения безопасности пользователей досконально.

Хауген выступила в Сенате Конгресса США на слушаниях по вопросу безопасности детей в Интернете. Она заявила, что в Facebook знали о психологических проблемах, вызываемых соцсетями, в том числе "Инстаграмом". Но, по утверждению бывшей сотрудницы, они игнорировались, поскольку способствовали росту вовлечённости пользователей. Хауген работала там с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании. В сентябре менеджер подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы. На протяжении нескольких недель переданные ею данные публиковались также в СМИ. Сбой в работе сервисов 4 октября усилил уязвимость Facebook.