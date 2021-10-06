СМИ: Россия отказалась помогать США справиться с топливным кризисом

Россия отказалась помочь Соединённым Штатам в вопросе преодоления топливного кризиса. В РФ не стали резко увеличивать добычу нефти ради снижения цен на энергоносители. Об этом говорится в статье обозревателя британской газеты Express Кейта Уитфилда.

Как отмечается в его материале, Россия будет придерживаться составленного ранее плана по постепенному увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в день каждый месяц. Как утверждает Уитфилд, такое решение было принято, несмотря на предупреждения о растущей разнице между спросом и предложением.

"Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом", — пишет обозреватель.