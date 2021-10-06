Боевой модуль "Охотник" превратят в морской "Нарвал"
Сейчас производитель ведёт предконтрактную работу с Министерством обороны России.
Боевой модуль "Охотник". Фото © НПО "Электромашина"
Выпуск морской и стационарной модификаций управляемого боевого модуля "Охотник" — "Нарвал" и "Прометей" — начнётся в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор НПО "Электромашина" Игорь Афанасьев.
"Мы планируем, что это конец ноября. И со следующего года мы планируем перейти к серийному выпуску", — сказал Афанасьев в беседе с ТАСС.
По его словам, "Электромашина" ведёт предконтрактную работу с Министерством обороны РФ.
"Охотник" — это дистанционно управляемый боевой модуль российской разработки. Его основное вооружение стабилизируется в двух плоскостях. Это даёт возможность роботу поражать цели в движении и на расстоянии. Дальность стрельбы — более тысячи метров. В состав модуля входит ТВ-камера, лазерный дальномер и тепловизионный прибор.
Также "Охотником" называется и другое российское новшество — беспилотник С-70 "Охотник". Он способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Западные эксперты считают, что ударный дрон сможет работать в недосягаемых для других БПЛА режимах. В августе 2019 года "Охотник" совершил первый полёт. Затем он совершил первый полёт с Су-57.
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