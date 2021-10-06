Боевой модуль "Охотник" превратят в морской "Нарвал"

Выпуск морской и стационарной модификаций управляемого боевого модуля "Охотник" — "Нарвал" и "Прометей" — начнётся в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор НПО "Электромашина" Игорь Афанасьев.

"Мы планируем, что это конец ноября. И со следующего года мы планируем перейти к серийному выпуску", — сказал Афанасьев в беседе с ТАСС.

По его словам, "Электромашина" ведёт предконтрактную работу с Министерством обороны РФ.

"Охотник" — это дистанционно управляемый боевой модуль российской разработки. Его основное вооружение стабилизируется в двух плоскостях. Это даёт возможность роботу поражать цели в движении и на расстоянии. Дальность стрельбы — более тысячи метров. В состав модуля входит ТВ-камера, лазерный дальномер и тепловизионный прибор.