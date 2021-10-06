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Боевой модуль "Охотник" превратят в морской "Нарвал"

Сейчас производитель ведёт предконтрактную работу с Министерством обороны России.

6 октября, 01:08
<p>Боевой модуль "Охотник". Фото © <a href="https://www.npoelm.ru/news/novosti/elektromashina-usovershenstvovala-boevoy-modul-okhotnik/?sphrase_id=5559" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НПО "Электромашина"</a></p>

Боевой модуль "Охотник". Фото © НПО "Электромашина"

Выпуск морской и стационарной модификаций управляемого боевого модуля "Охотник" — "Нарвал" и "Прометей" — начнётся в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор НПО "Электромашина" Игорь Афанасьев.

"Мы планируем, что это конец ноября. И со следующего года мы планируем перейти к серийному выпуску", — сказал Афанасьев в беседе с ТАСС.

По его словам, "Электромашина" ведёт предконтрактную работу с Министерством обороны РФ.

"Охотник" — это дистанционно управляемый боевой модуль российской разработки. Его основное вооружение стабилизируется в двух плоскостях. Это даёт возможность роботу поражать цели в движении и на расстоянии. Дальность стрельбы — более тысячи метров. В состав модуля входит ТВ-камера, лазерный дальномер и тепловизионный прибор.

В России появилась первая система охраны периметра "Прометей" с боевыми модулями-роботами

В России появилась первая система охраны периметра "Прометей" с боевыми модулями-роботами

Также "Охотником" называется и другое российское новшество — беспилотник С-70 "Охотник". Он способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Западные эксперты считают, что ударный дрон сможет работать в недосягаемых для других БПЛА режимах. В августе 2019 года "Охотник" совершил первый полёт. Затем он совершил первый полёт с Су-57.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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