В США заявили о сокращении количества ядерных боеголовок. Данные представлены в статистике Госдепартамента США. Там уточняют, что это стало возможным благодаря Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

Согласно представленным данным, в прошлом году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не принимает во внимание выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки.