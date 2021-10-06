НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США заявили о сокращении количества ядерных боеголовок

Максимальное их число было у Америки на пике холодной войны с СССР в 1967 году — 31 255.

6 октября, 00:40

Фото © Shutterstock

В США заявили о сокращении количества ядерных боеголовок. Данные представлены в статистике Госдепартамента США. Там уточняют, что это стало возможным благодаря Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

Согласно представленным данным, в прошлом году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не принимает во внимание выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки.

Пик ядерных возможностей: Сколько ракет нужно России, чтобы уничтожить США

Пик ядерных возможностей: Сколько ракет нужно России, чтобы уничтожить США

Ранее Лайф сообщал, что американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Его также позиционируют как технику, способную противостоять китайским ракетным комплексам HQ-9 и российским С-400 "Триумф".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1