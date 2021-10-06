В США заявили о сокращении количества ядерных боеголовок
Максимальное их число было у Америки на пике холодной войны с СССР в 1967 году — 31 255.
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В США заявили о сокращении количества ядерных боеголовок. Данные представлены в статистике Госдепартамента США. Там уточняют, что это стало возможным благодаря Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.
Согласно представленным данным, в прошлом году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не принимает во внимание выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки.
Ранее Лайф сообщал, что американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Его также позиционируют как технику, способную противостоять китайским ракетным комплексам HQ-9 и российским С-400 "Триумф".
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