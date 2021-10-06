Терапевт дала советы, как защититься от новой волны коронавируса

В новую волну коронавируса в России необходимо избегать больших скоплений людей и по возможности использовать при покупках сервисы доставки. Эти рекомендации, отмечает терапевт Елена Игнатикова, необходимо соблюдать и вакцинированным людям.

"Сейчас широко развиты сервисы покупки еды, покупки одежды с доставкой на дом. Лучше, наверное, пользоваться услугами доставки", – сказала Елена Игнатикова в беседе с радио Sputnik.

Медик также советует чаще мыть руки, причём делать это около 20 секунд. Ещё нужно носить маску, меняя её раз в два-три часа. Нужно соблюдать и остальные рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора. Игнатикова добавляет, что самым надёжный способ защиты от болезни — вакцинация.