Терапевт дала советы, как защититься от новой волны коронавируса
Врач советует почаще мыть руки, причём делать это в течение 20 секунд. А ещё не носить одну маску целый день.
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В новую волну коронавируса в России необходимо избегать больших скоплений людей и по возможности использовать при покупках сервисы доставки. Эти рекомендации, отмечает терапевт Елена Игнатикова, необходимо соблюдать и вакцинированным людям.
"Сейчас широко развиты сервисы покупки еды, покупки одежды с доставкой на дом. Лучше, наверное, пользоваться услугами доставки", – сказала Елена Игнатикова в беседе с радио Sputnik.
Медик также советует чаще мыть руки, причём делать это около 20 секунд. Ещё нужно носить маску, меняя её раз в два-три часа. Нужно соблюдать и остальные рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора. Игнатикова добавляет, что самым надёжный способ защиты от болезни — вакцинация.
Напомним, накануне в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это максимум за всю пандемию. Вице-премьер Татьяна Голикова оценила рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября в 31 процент.
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