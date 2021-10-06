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Учёный рассказал, какое свойство коронавирусов-мутантов ускорило их распространение

Но даже против этих штаммов помогают всё те же средства: маски, дезинфекция, соблюдение социальной дистанции.

5 октября, 23:35
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Как для альфа-штамма коронавируса, так и для его дельта-штамма характерно одно свойство — способность заражать людей при меньшем количестве частиц, чем у начального варианта. Это отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В интервью ТАСС учёный прокомментировал выводы коллег из Национального института здоровья США (NIH). Там обнаружили, что альфа-штамм в два раза эффективнее передаётся воздушно-капельным путём и быстрее распространяется на большие расстояния.

"Важно понимать, что черты альфа-штамма, когда для заражения человека нужна меньшая вирусная нагрузка, мелкие капли распространяются дальше и быстрее заражают человека, характерны и для дельта-штамма, поэтому очень важно уделять больше внимания вакцинации и профилактическим мерам", — сказал Камиль Хафизов.

Становится опаснее: Учёные выяснили новую цель мутации коронавируса

Становится опаснее: Учёные выяснили новую цель мутации коронавируса

Он напомнил о риске появления новых штаммов, "способных ускользать от нейтрализующих антител", и призвал принимать уже известные меры. Проветривать, проводить дезинфекцию воздуха, носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса: за сутки скончалось 895 пациентов. Это максимум за всю пандемию. Вице-премьер Татьяна Голикова оценила рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября в 31 процент.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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