Учёный рассказал, какое свойство коронавирусов-мутантов ускорило их распространение

Как для альфа-штамма коронавируса, так и для его дельта-штамма характерно одно свойство — способность заражать людей при меньшем количестве частиц, чем у начального варианта. Это отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В интервью ТАСС учёный прокомментировал выводы коллег из Национального института здоровья США (NIH). Там обнаружили, что альфа-штамм в два раза эффективнее передаётся воздушно-капельным путём и быстрее распространяется на большие расстояния.

"Важно понимать, что черты альфа-штамма, когда для заражения человека нужна меньшая вирусная нагрузка, мелкие капли распространяются дальше и быстрее заражают человека, характерны и для дельта-штамма, поэтому очень важно уделять больше внимания вакцинации и профилактическим мерам", — сказал Камиль Хафизов.

Он напомнил о риске появления новых штаммов, "способных ускользать от нейтрализующих антител", и призвал принимать уже известные меры. Проветривать, проводить дезинфекцию воздуха, носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.