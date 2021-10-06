В Госдуме объяснили, от чего зависят сроки запуска "Северного потока – 2"

Запуск газопровода "Северный поток – 2" станет возможным, когда Европа откажется от политики двойных стандартов. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он подчёркивает, что в случае благоприятных условий запуск проекта можно обеспечить уже в эту зиму.

"Ещё раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны — и мы твёрдо рассчитываем на то, что этот проект осуществится", — сказал Павел Завальный в беседе с РИА "Новости".