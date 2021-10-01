Пик ядерных возможностей: Сколько ракет нужно России, чтобы уничтожить США Количество боеголовок за последние годы возросло, и часы Судного дня могут сдвинуться вперёд. 30 сентября, 21:40 25316 25316 Фото © Shutterstock

Сколько ракет у России и США?

Несколько лет назад специалисты по ядерному вооружению подсчитали, что для полного уничтожения планеты будет достаточно 15,5 тыс. бомб, равных по мощности знаменитой "Царь-бомбе". В 2021 году американские учёные посчитали, что девять стран обладают 13,1 тыс. боеголовок. Значительная часть ядерных вооружений приходится на США (5550) и Россию (6257). Ядерный потенциал других государств заметно скромнее — он в сотни раз меньше и теоретически не может привести мир к глобальной катастрофе.

Известно, что ядерный удар США по России вызовет ответную реакцию задолго до того, как первый боевой блок с ядерным зарядом упадёт на российскую территорию. При этом из общего количества ядерных вооружений в постоянной боевой готовности у России и США примерно одинаковое количество зарядов — 1900 и 1700 соответственно. Но как в действительности будет разворачиваться ядерная война между двумя странами?

Ядерное оружие США

Бывшие аналитики Генерального штаба и офицеры РВСН в запасе отмечают, что всего в списке американских ракетчиков содержится информация о 1100 целях по всему миру. Если верить карте потенциальных ядерных ударов, на Россию приходится не меньше сотни атак боеприпасами различной мощности. Однако наносить удар одной ракетой с ядерным зарядом в 100–200 килотонн США не будут. Согласно плану Prompt Global Strike (PGS), атака на территорию России будет происходить не только с помощью баллистических ракет Minuteman III с континентальной части Америки. В ход будет пущен практически весь ядерный арсенал США — от баллистических ракет подводных лодок Trident II D5 до ядерного оружия, размещённого в Европе. В нескольких минутах лёта от границ России, по разным оценкам, может находиться от 200 до 300 боеприпасов разной мощности, включая бомбы и ракеты повышенной мощности в 500 килотонн и более.

Дальности пуска этих ракет (при подавлении ПВО западного и центрального районов) может хватить для уничтожения объектов вплоть до городов Поволжья. Для уничтожения нескольких сотен военных целей и десятка городов (вместе со стоянками кораблей, военными базами и шахтами баллистических ракет) США может потребоваться от двух до 2,2 тыс. боевых блоков. Почему так много? Потому что ядерная война требует от участников хеджирования рисков. Проще говоря, на каждую цель будет применяться не один заряд, а сразу пять или больше.

Бывший сотрудник Главного управления Генштаба СССР, подполковник запаса Борис Конюхов отметил — и американцы, и российские военные закладывают в механику ядерного удара такое количество боеприпасов, после которого противник точно не сможет ответить.

Цели у всех примерно одинаковые. В конце 70-х военной доктриной предполагался только ответно-встречный ядерный удар или удар после начала полномасштабной войны с переходом границы. В ту пору ядерный арсенал СССР, насколько я помню, должен был двукратно превышать американский. Но прошло много времени, подписаны серьёзные документы, ограничивающие ядерные потенциалы. Но цели на картах ракетчиков, несмотря на разрядку отношений, не меняются Борис Конюхов бывший сотрудник Главного управления Генштаба СССР

Сколько людей погибнет от ядерного удара США?

Нелишним будет вспомнить и другое обстоятельство: США необходимо уничтожить не только все российские ядерные заряды и баллистические ракеты, в которые они установлены, но и все аэродромы, порты, крупные защитные районы, например на севере страны, в Арктике или на Камчатке. После того как США нанесут свой удар, настанет время оценивать ущерб. Часть американской авиации будет уничтожена ответным огнём, некоторые баллистические ракеты перехватит система противоракетной обороны.

Однако больше половины ракет даже при оптимистичном сценарии перехвата могут достигнуть своих целей, и несколько десятков миллионов человек, особенно в крупных городах, погибнут практически мгновенно, а страна переместится во вселенную "Метро", где оставшиеся в живых пытаются существовать в условиях полной разрухи.

Сколько ядерных ракет у России?

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По словам бывших офицеров РВСН, в чьи задачи входило планирование российского ядерного удара, неотвратимое возмездие ждёт США через 10 минут после того, как применение ядерного оружия против России будет подтверждено. Именно столько времени, по словам капитана 3-го ранга ВМФ России в запасе Андрея Плеханова, потребуется для ответного удара, подлодки ВМФ России в северных широтах и Атлантическом океане станут остриём копья.

При запуске из шахты ракета летит до территории США примерно 20 минут. Сейчас, наверное, даже меньше. А с подводной лодки — минут 10. Если подлодка с ядерным оружием находится где-нибудь в Саргассовом море, то отстрелять десяток ракет "Булава" не представляет никакой сложности. 10 таких ракет, в зависимости от конфигурации, — это примерно 100 боевых блоков, то есть сто целей может уничтожить только одна подлодка Андрей Плеханов капитан 3-го ранга ВМФ России в запасе

Кроме того, высокая плотность населения США, сосредоточенного главным образом на двух побережьях, упрощает задачу для российских военных: достаточно ударить по нескольким крупным городам — и количество жертв будет измеряться десятками миллионов человек. При этом задачи бить по крупным городам-миллионникам у российских военных нет, просто так совпало, что вокруг самых крупных военных баз в Норфолке, Сан-Диего, позиционных районов ПРО в Калифорнии и в других районах США живёт очень много мирного населения. Приблизительная оценка потерь среди гражданского населения в Америке после российского ядерного удара — около 65 млн человек.

Во времена, когда на боевом дежурстве стояла ракета Р-36М "Воевода", которую на Западе называют "Сатаной", вопрос существования Соединённых Штатов мог решиться за несколько минут и крайне ограниченными силами — одной ракеты было достаточно, чтобы стереть с лица земли все военные объекты сразу в трёх штатах Восточного побережья, а шесть таких ракет могли начисто лишить США способности воевать в следующие 100–200 лет.

Сколько ракет нужно США, чтобы уничтожить Россию?

Точное количество ядерных зарядов, необходимых для уничтожения потенциального противника в третьей мировой, не раскрывается. Однако известно, что в рамках программы "быстрого глобального удара" США могут задействовать до половины своего ядерного арсенала, который к началу 40-х годов должен переместиться на воздушные носители. Если условно разделить американский ядерный арсенал по этому принципу хотя бы надвое, то получится, что для уничтожения всех целей на территории России американцам понадобится примерно 2500 боевых блоков и, вероятно, две волны нападения.

Но провернуть такой фокус американцы смогут только в том случае, если ядерные силы России будут уничтожены первой волной и в первые минуты ракетно-ядерного нападения. Этот сценарий считается невозможным, поскольку российские спутники и система предупреждения о ракетном нападении засекают запуск ракеты ещё в тот момент, когда офицеры дежурного расчёта только-только поворачивают стартовые ключи.

Авторы Сергей Андреев