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Кейт Миддлтон удивила, выйдя в свет в старом платье за 1500 рублей

Сейчас такие уже распроданы. Впервые герцогиня появилась в нём в январе 2020 года на королевской помолвке в Брэдфорде.

6 октября, 00:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUpmVEsN8GT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Duke and Duchess of Cambridge</a></p>

Фото © Instagram / Duke and Duchess of Cambridge

Герцогиня Кембриджская вышла в свет в платье, в котором она уже появлялась на публике. Этот скромный клетчатый наряд от Zara оценивается в $22 или 1500 рублей. В нём она ранее выходила в свет в январе 2020 года.

Правда, в этот раз, пишет Daily Mail, при посещении исследовательского института в Лондоне Миддлтон дополнила свой лук серьгами Empress от Mappin & Webb и защитной чёрной маской. Бережливая герцогиня была одета также в элегантные туфли на каблуках Hugo Boss, впервые представленные ею публике на мероприятии в Музее естественной истории в Лондоне в 2016 году. Вместе с супругом, принцем Уильямом они приехали в институт на запуск экспозиции "Дети 2020-х годов".

Возвращаясь к наряду особы из королевского семейства, издание отмечает, что платье с поясом на талии и плиссированной юбкой-миди от Zarra, повторённое Миддлтон на этом событии, сейчас уже распродано. В начале прошлого года в Великобритании оно стоило $123. Впервые в этом наряде герцогиня Кембриджская появилась во время королевской помолвки в Брэдфорде.

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Ранее Лайф писал, что Кейт Миддлтон записала видео в старом наряде матери. Но её простят и не за такое. Она рассказала о том, как важно воспитание в раннем детстве.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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