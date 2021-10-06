Кейт Миддлтон удивила, выйдя в свет в старом платье за 1500 рублей

Герцогиня Кембриджская вышла в свет в платье, в котором она уже появлялась на публике. Этот скромный клетчатый наряд от Zara оценивается в $22 или 1500 рублей. В нём она ранее выходила в свет в январе 2020 года.

Правда, в этот раз, пишет Daily Mail, при посещении исследовательского института в Лондоне Миддлтон дополнила свой лук серьгами Empress от Mappin & Webb и защитной чёрной маской. Бережливая герцогиня была одета также в элегантные туфли на каблуках Hugo Boss, впервые представленные ею публике на мероприятии в Музее естественной истории в Лондоне в 2016 году. Вместе с супругом, принцем Уильямом они приехали в институт на запуск экспозиции "Дети 2020-х годов".

Возвращаясь к наряду особы из королевского семейства, издание отмечает, что платье с поясом на талии и плиссированной юбкой-миди от Zarra, повторённое Миддлтон на этом событии, сейчас уже распродано. В начале прошлого года в Великобритании оно стоило $123. Впервые в этом наряде герцогиня Кембриджская появилась во время королевской помолвки в Брэдфорде.