Космонавт рассказал, в каком возрасте большинство землян могут слетать в космос

После короткой подготовки в несколько месяцев здоровье может позволить 60% населения Земли в возрасте от 20 до 50 лет слетать в космос. Такое мнение высказал лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров в ответ на вопрос о перспективах отправки на орбиту непрофессиональных космонавтов, как это произошло в рамках проекта "Вызов". Он отметил, что возможности автоматического управления современного корабля "Союз-МС" позволяют посещать орбиту даже непрофессионалам.

"Особенностью отечественной космонавтики всегда было обеспечение условий полёта пилотируемых кораблей в автоматическом режиме перед тем, как в полёт на этом корабле пойдёт человек", — заявил Александров в беседе с ТАСС.

Но, как считает Александров, непрофессиональным участникам космического полёта предварительно надо будет научиться обслуживать себя и своё снаряжение. Элементарную подготовку человека автоматика заменить не сможет. К тому же такая подготовка позволит сохранить здоровье после возвращения на Землю, добавил дважды Герой Советского Союза.