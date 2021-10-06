Космонавт рассказал, в каком возрасте большинство землян могут слетать в космос
Дважды Герой Советского Союза подчеркнул, что особенностью отечественной космонавтики всегда было обеспечение условий полёта пилотируемых кораблей в автоматическом режиме.
После короткой подготовки в несколько месяцев здоровье может позволить 60% населения Земли в возрасте от 20 до 50 лет слетать в космос. Такое мнение высказал лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров в ответ на вопрос о перспективах отправки на орбиту непрофессиональных космонавтов, как это произошло в рамках проекта "Вызов". Он отметил, что возможности автоматического управления современного корабля "Союз-МС" позволяют посещать орбиту даже непрофессионалам.
"Особенностью отечественной космонавтики всегда было обеспечение условий полёта пилотируемых кораблей в автоматическом режиме перед тем, как в полёт на этом корабле пойдёт человек", — заявил Александров в беседе с ТАСС.
Но, как считает Александров, непрофессиональным участникам космического полёта предварительно надо будет научиться обслуживать себя и своё снаряжение. Элементарную подготовку человека автоматика заменить не сможет. К тому же такая подготовка позволит сохранить здоровье после возвращения на Землю, добавил дважды Герой Советского Союза.
Как сообщал ранее Лайф, другой космонавт предупредил, что актрису Пересильд на МКС ждёт пять дней тошноты и отёков.
Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала 5 октября в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС. Однако её пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе стыковки "Курс" на станции.
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