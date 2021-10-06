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Космонавт рассказал, в каком возрасте большинство землян могут слетать в космос

Дважды Герой Советского Союза подчеркнул, что особенностью отечественной космонавтики всегда было обеспечение условий полёта пилотируемых кораблей в автоматическом режиме.

5 октября, 23:56
<p>Фото © VK / <a href="https://vyzov.roscosmos.ru/108/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"</a><a href="https://vk.com/albums-30315369?z=photo-30315369_457355912/photos-30315369" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a><a href="https://vyzov.roscosmos.ru/108/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"</a></p>

Фото © VK / "Роскосмос"

После короткой подготовки в несколько месяцев здоровье может позволить 60% населения Земли в возрасте от 20 до 50 лет слетать в космос. Такое мнение высказал лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров в ответ на вопрос о перспективах отправки на орбиту непрофессиональных космонавтов, как это произошло в рамках проекта "Вызов". Он отметил, что возможности автоматического управления современного корабля "Союз-МС" позволяют посещать орбиту даже непрофессионалам.

"Особенностью отечественной космонавтики всегда было обеспечение условий полёта пилотируемых кораблей в автоматическом режиме перед тем, как в полёт на этом корабле пойдёт человек", — заявил Александров в беседе с ТАСС.

Но, как считает Александров, непрофессиональным участникам космического полёта предварительно надо будет научиться обслуживать себя и своё снаряжение. Элементарную подготовку человека автоматика заменить не сможет. К тому же такая подготовка позволит сохранить здоровье после возвращения на Землю, добавил дважды Герой Советского Союза.

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Как сообщал ранее Лайф, другой космонавт предупредил, что актрису Пересильд на МКС ждёт пять дней тошноты и отёков.

Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала 5 октября в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС. Однако её пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе стыковки "Курс" на станции.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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