Когда не опасно брать кредит, рассказал финансист

Брать кредит в банках стоит, когда ваши доходы растут быстрее инфляции. Такого мнения придерживается директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он отмечает, что, прежде чем влезать в долги, необходимо сравнить рост цен, ставку кредита и динамику своих доходов.

Солодков в беседе с агентством "Прайм" подчёркивает, что если доходы будут расти быстрее инфляции, значит, расплатиться с кредитом будет проще, если наоборот — стоит повременить с получением денег в долг.

"Пытаться выгадать за счёт колебаний валютных курсов или разницы процентных ставок — дело очень опасное, шансы выиграть практически нулевые, а вот потерять всё, что есть, вполне возможно", — предупредил Солодков.