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Когда не опасно брать кредит, рассказал финансист

Прежде чем обращаться в банк, стоит не только оценить собственные силы, но и изучить ситуацию на рынке.

5 октября, 23:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Брать кредит в банках стоит, когда ваши доходы растут быстрее инфляции. Такого мнения придерживается директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он отмечает, что, прежде чем влезать в долги, необходимо сравнить рост цен, ставку кредита и динамику своих доходов.

Солодков в беседе с агентством "Прайм" подчёркивает, что если доходы будут расти быстрее инфляции, значит, расплатиться с кредитом будет проще, если наоборот — стоит повременить с получением денег в долг.

"Пытаться выгадать за счёт колебаний валютных курсов или разницы процентных ставок — дело очень опасное, шансы выиграть практически нулевые, а вот потерять всё, что есть, вполне возможно", — предупредил Солодков.

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А ранее Лайф рассказывал, что Сбербанк начал выдавать потребительские кредиты через банкоматы. Ссуду в размере от 30 тысяч до пяти миллионов рублей можно получить на карту или на руки. Срок принятия решения по заявке свели к минимуму.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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