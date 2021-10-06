Когда не опасно брать кредит, рассказал финансист
Прежде чем обращаться в банк, стоит не только оценить собственные силы, но и изучить ситуацию на рынке.
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Брать кредит в банках стоит, когда ваши доходы растут быстрее инфляции. Такого мнения придерживается директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он отмечает, что, прежде чем влезать в долги, необходимо сравнить рост цен, ставку кредита и динамику своих доходов.
Солодков в беседе с агентством "Прайм" подчёркивает, что если доходы будут расти быстрее инфляции, значит, расплатиться с кредитом будет проще, если наоборот — стоит повременить с получением денег в долг.
"Пытаться выгадать за счёт колебаний валютных курсов или разницы процентных ставок — дело очень опасное, шансы выиграть практически нулевые, а вот потерять всё, что есть, вполне возможно", — предупредил Солодков.
А ранее Лайф рассказывал, что Сбербанк начал выдавать потребительские кредиты через банкоматы. Ссуду в размере от 30 тысяч до пяти миллионов рублей можно получить на карту или на руки. Срок принятия решения по заявке свели к минимуму.
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