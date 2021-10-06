Темпы прироста производства свинины в РФ в 2021 году оказались самыми низкими за последние 15 лет. В этом году отрасль рассчитывала на увеличение объёмов на 5%, или 230 тысяч тонн, но реальные данные первых трёх кварталов показали провал в этой области в Центральном регионе России из-за аномальной жары и африканской чумы. Об этом стало известно из презентации Национального союза свиноводов, оказавшейся в распоряжении РБК.

"Средний вес [свиней] ушёл на 20–30% — такого никогда не было", — цитирует РБК главного эксперта по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николая Бирулина.

В союзе отмечают, что половина производства свинины сосредоточена именно в Центральном регионе. Курская, Липецкая, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Самарская, Брянская и Псковская области допустили снижение из-за эпизоотических проблем. По оценкам Национального союза свиноводов, из-за этого по итогам года будет потеряно около 200 тысяч тонн свинины, или 4% объёма производства. Эти потери нивелируют эффект от ввода новых мощностей в других регионах.

Также в большинстве регионов Центральной России температура воздуха поднималась до 33–38 градусов. А жаркое лето всегда приводит к повышению спроса на мясо и снижению веса свиней, уточнили эксперты. В целом, отмечается в материале РБК, динамика по стране положительная. При этом, подчёркивают в союзе, спрос на свинину у россиян растёт даже без снижения цен. Так, в 2020 году её потребление достигло пика в истории современной России и составило в среднем 27,9 кг на одного человека в год.