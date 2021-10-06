Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко "открыл глаза" Великобритании на возможность положить конец безудержному росту газовых цен, которые достигли рекордной отметки. Своё предложение топ-менеджер озвучил в интервью британским СМИ.

"Когда "Газпром" поймёт, что в этом году "Северный поток – 2" не будет утверждён, скажем из-за санкций, он может начать перекачивать через Украину столько же газа, сколько в прошлом году. И сделать это он может хоть завтра", — заявил Витренко в интервью Express.co.uk.

Витренко признался, что решение Вашингтона о прекращении санкций против "Северного потока – 2" "сбило его с толку". Но, добавил глава энергетической компании, американское правительство должно их снова ввести. Впрочем, он выразил сомнения в том, что Байден протянет руку помощи Западу. Но и на этот случай в запасе у главы "Нафтогаза" нашёлся вариант. Он признал, что "Газпром" придётся как-то убеждать, чтобы стратегия сработала. "Цены в этом случае мгновенно снизятся втрое", — пообещал украинский энергетик.

"Британские компании, например "Шелл", покупают больше российского газа на границе России и Украины, а потом "Шелл" сможет поставлять этот газ на европейский рынок или в Британию. И опять же, это можно начать хоть завтра", — добавил Витренко.