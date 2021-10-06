"Хоть завтра": На Украине предложили Британии "простой" выход из энергетического кризиса
Вариантов у главы "Нафтогаза" оказалось два, и оба чрезвычайно экономически выгодны Киеву.
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко "открыл глаза" Великобритании на возможность положить конец безудержному росту газовых цен, которые достигли рекордной отметки. Своё предложение топ-менеджер озвучил в интервью британским СМИ.
"Когда "Газпром" поймёт, что в этом году "Северный поток – 2" не будет утверждён, скажем из-за санкций, он может начать перекачивать через Украину столько же газа, сколько в прошлом году. И сделать это он может хоть завтра", — заявил Витренко в интервью Express.co.uk.
Витренко признался, что решение Вашингтона о прекращении санкций против "Северного потока – 2" "сбило его с толку". Но, добавил глава энергетической компании, американское правительство должно их снова ввести. Впрочем, он выразил сомнения в том, что Байден протянет руку помощи Западу. Но и на этот случай в запасе у главы "Нафтогаза" нашёлся вариант. Он признал, что "Газпром" придётся как-то убеждать, чтобы стратегия сработала. "Цены в этом случае мгновенно снизятся втрое", — пообещал украинский энергетик.
"Британские компании, например "Шелл", покупают больше российского газа на границе России и Украины, а потом "Шелл" сможет поставлять этот газ на европейский рынок или в Британию. И опять же, это можно начать хоть завтра", — добавил Витренко.
Ранее Лайф писал, что в Британии высмеяли главу "Нафтогаза" из-за критики "Северного потока – 2". Некоторые читатели газеты Express отметили, что Украина сама несёт ответственность за сложившуюся ситуацию.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, а уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, а 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров, а вскоре достигла уже $1400.
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