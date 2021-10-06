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На Камчатке стая бродячих собак напала на школьницу

Прокуратура и Следственный комитет намерены выяснить, какие меры принимали местные власти для отлова животных.

6 октября, 01:06

Фото © Pixabay

Бродячие собаки напали на школьницу в Петропавловске-Камчатском. Как сообщают очевидцы инцидента, девочке понадобилась помощь медиков. Выяснением обстоятельств занялись в Следственном комитете и прокуратуре — ведомства проводят соответствующие проверки.

Как пишет "Камчатка-информ", инцидент произошёл ещё в понедельник. Он случился на пешеходном переходе с "Горизонта севера" на "Горизонт". Прохожие вызвали медиков, но госпитализация десятилетней девочке не понадобилась.

"Там обосновались бездомные собаки, их целая стая, есть и чипированные, и щенки. В понедельник один из псов напал на десятилетнюю девочку и искусал её. Прохожие вызвали медиков", рассказала свидетельница нападения.

Дорогой кусь: Как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

Дорогой кусь: Как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Местные жители жалуются, что бездомные животные являются для них реальной проблемой и такое происходит не впервые.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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