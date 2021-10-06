На Камчатке стая бродячих собак напала на школьницу

Бродячие собаки напали на школьницу в Петропавловске-Камчатском. Как сообщают очевидцы инцидента, девочке понадобилась помощь медиков. Выяснением обстоятельств занялись в Следственном комитете и прокуратуре — ведомства проводят соответствующие проверки.

Как пишет "Камчатка-информ", инцидент произошёл ещё в понедельник. Он случился на пешеходном переходе с "Горизонта севера" на "Горизонт". Прохожие вызвали медиков, но госпитализация десятилетней девочке не понадобилась.

"Там обосновались бездомные собаки, их целая стая, есть и чипированные, и щенки. В понедельник один из псов напал на десятилетнюю девочку и искусал её. Прохожие вызвали медиков", — рассказала свидетельница нападения.