Надежда живёт в Саратове и как-то вечером, проходя по улице возле железнодорожной станции, она подверглась нападению стаи бездомных собак. Несмотря на то что раны были лёгкие, ей пришлось обратиться за медицинской помощью в травмпункт. И хотя укусы быстро зажили, девушке ещё долго вспоминались те страшные минуты, которые она пережила. В итоге Надежда обратилась в суд с иском к администрации города о возмещении морального вреда.

Суд первой инстанции, рассмотрев иск Надежды, счёл требования девушки справедливыми. По мнению судьи, несмотря на то что укусы собаки не причинили ощутимого вреда здоровью, мероприятия по отлову и содержанию бродячих животных — это прямая обязанность органов местного самоуправления, с которой они, судя по случаю с Надеждой, не справились, а значит, должны как минимум выплатить потерпевшей компенсацию в 10 тысяч рублей.

Чиновники местной администрации решением суда остались недовольны и пытались его обжаловать. Однако и в кассационной инстанции судьи однозначно остались на стороне Надежды. Более того, в своём определении от 21 апреля 2021 года (дело № 8Г-9446/2021[88-10400/2021]) Первый кассационный суд общей юрисдикции указал, что, несмотря на выделение из областного бюджета городу-ответчику 1,7 млн рублей на исполнение этих полномочий, администрация муниципального образования бездействовала в сфере проведения мероприятий, связанных с исполнением законодательства по отлову животных, чем нарушала положения ряда законов (131-ФЗ "Об организации местного самоуправления" и 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными") и Санитарно-эпидемиологических правил (СП 3.1.7.2627-10).

В итоге саратовской администрации пришлось не только выплатить компенсацию Надежде, но и провести мероприятия по отлову бродячих животных.

— Проблема бродячих животных в некоторых городах и даже в некоторых районах Москвы существует. Нам то и дело рассказывают об этом в сводках новостей, и не всегда такие нападения заканчиваются только небольшими укусами. Среди пострадавших бывают и дети. Поэтому дело, которое выиграла Надежда, может оказаться хорошим прецедентом, который заставит соответствующие структуры, если не решить проблему, то хотя бы обратить на неё пристальное внимание, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

С этим мнением согласен адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— Отлов и обустройство безнадзорных животных — это прямая обязанность любых муниципальных властей, об этом прямо сказано в законе (п. 14 статьи 14.1 и п. 15 ст. 16.1 ФЗ № 131), — отметил Шагин. — Однако, как правило, муниципальные чиновники избегают ответственности даже в случаях, когда люди в результате нападения бродячих собак получили серьёзные ранения. Это связано с тем, что в большинстве случаев пострадавшие граждане ожидают некой реакции от надзорных ведомств, а те в свою очередь не торопятся проявлять инициативу, а с течением времени об инциденте и вовсе забывают. Конечно, я не думаю, что одно выигранное дело сразу заставит всех муниципальных чиновников предпринимать по отношению к бродячим животным должные превентивные меры. Но, по крайней мере, им не удастся избежать ответственности, ведь каждое подобное судебное решение обязательно попадает в сферу контроля более высокого уровня.

В случае если в вашем районе или населённом пункте появились бродячие собаки и вы решили не дожидаться, пока они вас покусают, стоит предпринять несколько шагов. Вначале следует обратиться с письменным заявлением в администрацию населённого пункта и одновременно с этим подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс https://gosotlov.ru.

Если проблема не решилась, то следующий этап — жалоба в прокуратуру (это можно сделать через "Госуслуги.ру"), в этой жалобе обязательно надо напомнить надзорному органу, что ситуация с бродячими животными нарушает Ветеринарные (ВП 13.3.1103-96) и Санитарные (СП 3.1.096-96) правила, контроль за исполнением которых в том числе находится в сфере прокурорского надзора.

А в случаях, если всё же собака покусала до того, как вы обратились в соответствующие инстанции (от подобных происшествий не застрахован никто), следует немедленно направиться за медицинской помощью и попросить врача подробно зафиксировать повреждения от укуса собаки. Эти данные должны быть отражены и в справке о факте обращения за медицинской помощью. При этом следует обязательно получить не устное, а письменное назначение лекарственных препаратов.

Бывает, что врачи не хотят заполнять лишние, по их мнению, документы, тогда стоит включить камеру на вашем телефоне и повторить свою просьбу, напомнив, что выдавать подобные справки они обязаны (об этом сказано в ч. 1, 5 ст. 22, п. 4 ч. 2 ст. 73, п. 3 ст. 78 закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и п.11 "Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений" (утв. приказом Минздрава № 972н).