Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку – 2"

Вызовом для НАТО назвал президент Польши Анджей Дуда технологическое и экономическое развитие Китая, террористические угрозы и миграционный кризис, а также газопровод "Северный поток – 2". Он призвал найти решения на предстоящем в 2022 году саммите альянса.

Как сообщал Лайф, ранее в Кремле назвали необоснованным страх стран Прибалтики перед Россией. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данные государства в перспективе смогут по-другому посмотреть на Москву и понять, что она заинтересована в налаживании двусторонних отношений. До этого бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об "угрозе" со стороны России. Он считает, что Польша и Прибалтика защищают "более богатые государства на Западе", не получая достаточных гарантий в ответ, и "России придётся вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись".