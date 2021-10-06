Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку – 2"
Польский лидер указал на вызовы, стоящие перед Североатлантическим альянсом, и среди них назвал усиление России.
Кадр из видео © Facebook / Анджей Дуда
Вызовом для НАТО назвал президент Польши Анджей Дуда технологическое и экономическое развитие Китая, террористические угрозы и миграционный кризис, а также газопровод "Северный поток – 2". Он призвал найти решения на предстоящем в 2022 году саммите альянса.
"Мы должны видеть полный спектр угроз и усилить нашу возможность им противостоять", — сказал польский лидер, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
В числе угроз, требующих противостояния, Дуда назвал усиление России. Он заявил, что саммит НАТО в Мадриде поможет найти комплексные решения по адаптации ко всем актуальным вызовам.
Как сообщал Лайф, ранее в Кремле назвали необоснованным страх стран Прибалтики перед Россией. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данные государства в перспективе смогут по-другому посмотреть на Москву и понять, что она заинтересована в налаживании двусторонних отношений. До этого бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об "угрозе" со стороны России. Он считает, что Польша и Прибалтика защищают "более богатые государства на Западе", не получая достаточных гарантий в ответ, и "России придётся вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись".
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