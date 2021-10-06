Россиянам рассказали, употребление каких семечек может нанести вред здоровью
А всё дело в содержании полиненасыщенной жирной кислоты, которой в рационе современного человека и так много.
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Влияние семечек на организм человека неоднозначное. Их действие значительно зависит от вида употребляемого продукта, предупреждает диетолог. Самый значительный ущерб могут нанести семена подсолнечника. По словам Натальи Сычёвой, они способны снизить иммунитет.
"Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека её и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот. — Прим. Лайфа) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме. Я бы ограничивала употребление подсолнечных семечек", — сказала Наталья Сычёва в беседе с радио Sputnik.
По её словам, более полезны тыквенные семечки. Сычёва утверждает, что эти семена обладают большим количеством терапевтических свойств. Например, они хорошо воздействуют на нервную систему, а это, говорит диетолог, важно при нынешних условиях, когда большая часть населения находится в постоянном стрессе.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные доказали эффективность соли против раковых опухолей. Эксперимент проводили на мышах, которых посадили на диету с высоким содержанием этого вещества.
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