Россиянам рассказали, употребление каких семечек может нанести вред здоровью

"Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека её и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот. — Прим. Лайфа) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме. Я бы ограничивала употребление подсолнечных семечек", — сказала Наталья Сычёва в беседе с радио Sputnik.