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Из-за слов Макрона французского посла вызвали в МИД Мали

По мнению главы малийского дипломатического ведомства, слова лидера Франции являются недружелюбными.

6 октября, 02:37
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Посла Франции вызвали в Министерство иностранных дел Мали. Поводом этому послужили слова французского лидера Эмманюэля Макрона в адрес властей этого африканского государства, сообщает малийское дипведомство.

"Министр призвал французские власти проявлять сдержанность и избегать оценочных суждений", приводит агентство Франс Пресс выдержки из заявления министерства.

При этом министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп назвал слова Макрона недружелюбными и уничижительными. Был выражен протест против этих замечаний со стороны лидера Франции.

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Напомним, ранее власти Алжира отозвали своего посла из Парижа после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что официальная история африканской республики якобы "полностью переписана".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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