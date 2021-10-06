Из-за слов Макрона французского посла вызвали в МИД Мали
По мнению главы малийского дипломатического ведомства, слова лидера Франции являются недружелюбными.
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Посла Франции вызвали в Министерство иностранных дел Мали. Поводом этому послужили слова французского лидера Эмманюэля Макрона в адрес властей этого африканского государства, сообщает малийское дипведомство.
"Министр призвал французские власти проявлять сдержанность и избегать оценочных суждений", — приводит агентство Франс Пресс выдержки из заявления министерства.
При этом министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп назвал слова Макрона недружелюбными и уничижительными. Был выражен протест против этих замечаний со стороны лидера Франции.
Напомним, ранее власти Алжира отозвали своего посла из Парижа после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что официальная история африканской республики якобы "полностью переписана".
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