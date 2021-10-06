"Недавно я писала о том, что мы с мужем уже два месяца живём в Варшаве под охраной. К сожалению, это вынужденная мера. Многие люди уезжают из Беларуси ради своей безопасности, и мы — не исключение. Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать — это тяжело. Безусловно, все меры предприняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо", — написала Тимановская.