"Казалось, что это круто": Белорусская бегунья Тимановская рассказала о "тяжёлой" жизни под охраной в Варшаве
По её собственному признанию, сейчас они с супругом мечтают об "очень простых вещах".
Фото © instagram / kristi_timanovskaya
Белорусская бегунья Кристина Тимановская в своём инстаграме пожаловалась на тяжёлую жизнь под охраной в Варшаве, где она со своим супругом проживает уже два месяца.
"Недавно я писала о том, что мы с мужем уже два месяца живём в Варшаве под охраной. К сожалению, это вынужденная мера. Многие люди уезжают из Беларуси ради своей безопасности, и мы — не исключение. Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать — это тяжело. Безусловно, все меры предприняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо", — написала Тимановская.
Она рассказала, что все действия и передвижения Тимановской и её супруга согласованы с охраной, вплоть до похода в магазин за продуктами. Даже собаку пара вынуждена выгуливать под охраной. Сейчас, по признанию спортсменки, она мечтает об "очень простых вещах".
Напомним, в августе тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанцию 200 метров. Сама Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа она прилетела в Варшаву.
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