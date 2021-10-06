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Подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем пришёл в себя

При задержании Виктор Мирской оказал сопротивление, и правоохранители его подстрелили. Злоумышленник получил ранение головы.

6 октября, 08:19
<p>Подозреваемый Виктор Мирской. Фото © LIFE</p>

Подозреваемый Виктор Мирской. Фото © LIFE

Виктор Мирской, которого подозревают в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек, пришёл в себя. По данным источника Лайфа, он уже может разговаривать, но пока это ему даётся тяжело. Мужчина до сих пор находится в реанимации.

Напомним, при задержании Мирской оказал сопротивление, и правоохранители его подстрелили. Злоумышленник получил ранение головы и был доставлен в больницу.

Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

Резонансное нападение на отдел полиции в Лисках произошло ранним утром 16 сентября. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двоих детей. Позже в СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. Было возбуждено три уголовных дела. Поймать подозреваемого Виктора Мирского удалось спустя день.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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