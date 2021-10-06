Еврокомиссия ожидает снижения цен на газ лишь к весне

Еврокомиссия ожидает, что цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы. Об этом заявила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. По её словам, цены могут замедлить темпы роста, а затем начать понемногу снижаться лишь ближе к весне.

"Цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение зимы, мы ожидаем их снижения к весне 2022 года", —проинформировала еврокомиссар.

Ранее в среду Лайф сообщал, что цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1500 за тысячу кубометров на открытии торгов 6 октября. При этом в последующие минуты была преодолена и отметка в $1600.