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Еврокомиссия ожидает снижения цен на газ лишь к весне

Сегодня стоимость голубого топлива в Европе побила очередной рекорд, превысив $1600 за тысячу кубометров.

6 октября, 08:08
<p>Фото © Flickr.com/<a href="https://www.flickr.com/photos/dgcomsoc/6856953422/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cancillería del Ecuador</a></p>

Фото © Flickr.com/Cancillería del Ecuador

Еврокомиссия ожидает, что цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы. Об этом заявила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. По её словам, цены могут замедлить темпы роста, а затем начать понемногу снижаться лишь ближе к весне.

"Цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение зимы, мы ожидаем их снижения к весне 2022 года", —проинформировала еврокомиссар.

Ранее в среду Лайф сообщал, что цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1500 за тысячу кубометров на открытии торгов 6 октября. При этом в последующие минуты была преодолена и отметка в $1600.

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Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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