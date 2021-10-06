Цена газа в Европе обновила очередной исторический максимум и превысила $1600

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1500 за тысячу кубометров на открытии торгов 6 октября. При этом в последующие минуты была преодолена и отметка в $1600. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах оказалась на отметке $1559, а в максимуме утром 6 октября цена топлива достигала $1606.