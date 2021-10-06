Цена газа в Европе обновила очередной исторический максимум и превысила $1600
Рост стоимости топлива начался в августе. Ряд стран Европейского союза уже предлагает провести расследование по факту рекордного скачка цен.
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Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1500 за тысячу кубометров на открытии торгов 6 октября. При этом в последующие минуты была преодолена и отметка в $1600. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах оказалась на отметке $1559, а в максимуме утром 6 октября цена топлива достигала $1606.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания, Греция и Румыния хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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