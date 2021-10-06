Число жертв увеличилось до двух: Найдено тело ещё одного человека с затонувшего в Белом море судна
Личность погибшего пока не установлена. Однако, предположительно, речь идёт о капитане "Фаворита".
Фото © "ВКонтакте" / ГУ МЧС России по Мурманской области
Местные жители обнаружили тело ещё одного человека с затонувшего в акватории Белого моря в Мурманской области частного судна "Фаворит". Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что личность погибшего мужчины не установлена, предположительно, это капитан судна. Он, как нам стало известно, плыл вместе с двумя спасшимися. О судьбе ещё двух человек, находившихся на борту, пока ничего не известно — предполагается, что они могли быть внутри "Фаворита" и утонуть вместе с ним.
По данным Лайфа, выживший в трагедии мужчина уже покинул больницу, отказавшись от дальнейшего пребывания в медучреждении.
Напомним, частное судно под названием "Фаворит" потерпело крушение в Белом море близ села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, а позже нашли двух человек — парня и девушку. Спасённая впоследствии скончалась.
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