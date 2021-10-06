Подсчитано, на сколько в России подорожал фастфуд
К примеру, средняя цена бургера в стране поднялась до 311 рублей.
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По итогам девяти месяцев 2021 года цены на фастфуд в России значительно выросли. Стоимость бургера поднялась на 10,4% (до 311 рублей), а картошки фри — на 18% (до 111 рублей). Такую информацию приводит оператор фискальных данных OFD.ru.
Как пишет РИА "Новости", также в цене выросла и газировка. Она стала дороже на 5% и теперь в среднем обходится в 72,3 рубля за 0,4 литра. Средний чек любителя фастфуда увеличился на 25,5% и составил 394 рубля. Годом ранее он был на уровне 314 рублей.
А ранее Лайф рассказывал, что россиянам назвали цены на шампанское к Новому году. По словам эксперта, дефицита не будет, так как производители заранее готовятся к росту спроса перед праздниками.
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