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В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости ковидом в мире на 9% за неделю

В организации отметили, что такая тенденция наблюдается с августа. Всего за семь дней было зарегистрировано 3 118 410 заразившихся.

6 октября, 05:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За минувшую неделю в мире коронавирусом заразилось более 3,1 миллиона человек, свыше 54 тысяч умерли. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число новых случаев инфицирования уменьшилось за семь дней на 9%, а летальных исходов — на 4%.

"Число случаев заражения и смерти от CoViD-19 продолжило снижаться в течение недели. Такая тенденция наблюдается с августа. С 27 сентября по 3 октября поступили сообщения более чем о 3,1 миллиона заразившихся и более 54 тысяч умерших", — говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене организации.

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Учёные определили три фактора, от которых зависит выживаемость при CoViD-19

Согласно данным ВОЗ, за неделю было зафиксировано 3 118 410 случаев заражения и 54 221 случай смертей. Значительное снижение новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Африке (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%) и Америке (на 12%). В это же время в Европе заболеваемость увеличилась на 5%.

На момент 5 октября, по данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано 235 175 106 случаев CoViD-19 и 4 806 841 летальный исход.

Ранее учёный рассказал, какое свойство коронавирусов-мутантов ускорило их распространение. Но даже против этих штаммов помогают всё те же средства: маски, дезинфекция, соблюдение социальной дистанции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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