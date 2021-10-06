Чуть меньше половины рациона — 40% — в холодное время должно состоять из мясных продуктов, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Эксперт уточнил, что в качестве замены можно брать яйца и рыбу. Важно менять питание, потому что зимой организму не хватает солнечного света и тепла.

"Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", — заявил Тяжельников в интервью РИА "Новости".

Силы нужны на противостояние вирусам и бактериям, отмечает специалист. В этот период замедляются обменные процессы, появляется вялость, быстрая утомляемость. Поэтому, убеждён Тяжельников, источники белков и жиров просто необходимы. По его словам, именно мясо даёт нам энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний.